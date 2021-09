Mais um sonho concretizado: Namorada de Nelson Évora compra carro de luxo por 55 mil euros

Ana Peleteiro volta a ser 'tema' em Espanha, desta vez pela compra de um carro de sonho. A atleta tem crescido em popularidade durante este ano, não só pela conquista de uma medalha de bronze em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas também pelo furor que tem causado nas redes sociais.





A jovem espanhola, namorada do atleta português Nelson Évora, teme foi através dela que decidiu anunciar a compra do seu mais recente carro.Numa publicação em que a jovem atleta surgia dentro do novo automóvel podia ler-se: "A quem é será que acabaram de entregar o seu novo carro depois de sete meses de espera?". A jovem espanhola não escondeu a felicidade por finalmente ter o seu carro de sonho. E não é de estranhar. Ana Peleteiro adquiriu um Land Rover Evoque, por um preço de 55 mil euros."Depois de muitos anos a sonhar com este carro, finalmente posso dizer que é meu!", lia-se numa outra publicação no Instagram. A atleta de 25 anos já fez questão de o estrear, tendo sido recorrentes as ‘stories’ da atleta a passear pelas ruas de Madrid no seu novo carro.