«Mal posso esperar para passar a minha vida contigo»: Hjulmand pede namorada em casamento

Morten Hjulmand recorreu na sexta-feira [ontem] às redes sociais para anunciar que se vai casar com a namorada Emilie Sofie Nissen. "Mal posso esperar para passar a minha vida contigo", escreveu a companheira do médio dinamarquês do Sporting, numa publicação conjunta no Instagram.