Malang Sarr não esquece origens

A contratação ao Nice pelo Chelsea não fez esquecer as origens humildes de Malang Sarr, algo que é comum a vários jogadores nascidos em França, como é o caso do portista Moussa Marega. Oriundo de Les Moulins, um subúrbio pobre da capital do cinema francês, tem dado suporte financeiro a várias atividades desportivas e sociais aos jovens mais carenciados. A cidade retribuiu o gesto, batizando um parque de jogos com o seu nome, e decorando-o com um graffiti da sua cara.