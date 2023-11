Mandy Rose mostra a sensualidade que o 'wrestling' tantas vezes esconde

Figura maior do WWE, nem por isso Mandy Rose deixa de mostrar toda a sensualidade que o 'wrestling' tantas vezes esconde. Uma publicação polémica nas redes sociais, no entanto, levou à resolução do contrato, algo que não parece tê-la afetado. "Sinto-me tão livre", contou a ex-lutadora numa entrevista. "Posso estar com a minha família sempre que quiser"… e participar em tórridas sessões fotográficas a exaltar a beleza do seu corpo.