Manuel Neuer namora com jogadora de andebol de 19 anos... que é a cara da ex-mulher

A imprensa cor-de-rosa da Alemanha noticia que o guarda-redes Manuel Neuer tem uma nova namorada. O jogador do Bayern Munique, de 34 anos, separou-se há quatro meses e namora agora com uma jovem de 19 anos, extremamente parecida com Nina, a ex-mulher.





A nova namorada do craque chama-se Anika Bissel, é estudante de moda e joga andebol numa equipa chamada Kuties, na segunda divisão.Nina, com quem o guarda-redes casou em 2017, deixou a casa do casal em Munique e mudou-se para Berlim. E a revista 'Bunte' escreve que Anika, que tem um apartamento dela, tem passado muito tempo na luxuosa propriedade de Neuer nos últimos tempos.Contam também as revistas alemãs que o jogador está tão deslumbrado com a nova namorada que até já a apresentou à mãe, Marita.