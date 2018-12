Maradona traído? Namorada de 28 anos expulsa-o de casa, exige ficar com a mansão mas ele... não sai

Diego Armando Maradona e a sua namorada de 28 anos, Rocío Oliva, terminaram a relação. Ela expulsou-o da luxuosa mansão que 'El Pibe' lhe ofereceu, mas ele não quer sair. A notícia, uma espécie de novela argentina com contornos mexicanos, foi avançada pelo jornalista Lío Pecoraro, no programa 'Todas Las Tardes', do canal 'El Nueve'.Maradona, que treina 'Los Dorados', no México, encontra-se com a noiva (pediu-a este ano em casamento e ela disse que sim...) na Argentina a passar uns dias, mas segundo avança a imprensa do país, Rocío não vai regressar com ele.A crise começou com a participação da jovem num programa da ESPN, onde disse que estava solteira. Maradona viu, não gostou e confrontou-a, o que terá dado origem a uma monumental discussão. "O Diego ficou muito chateado. No fim-de-semana a situação esteve muito quente lá em casa", contou Pecoraro.O relacionamento pode ter chegado ao fim mas as discussões ainda não. Segundo a imprensa argentina, a jovem não quer abandonar a luxuosa mansão que Maradona lhe ofereceu. Rocío Oliva vive ali com os pais e o irmão mais novo, só que Maradona entende que a casa é sua e quer reavê-la.Há também rumores que Rocío Oliva teria iniciado uma nova relação com outro homem. Num programa de televisão uma comentadora disse até saber que Maradona, de 58 anos, estaria disposto a manter "uma relação aberta"...Mas os amigos mais chegados de 'El Pibe' contam que não é bem assim; o antigo craque está triste e deprimido com a situação.