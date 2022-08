A recuperação de Marc Márquez prossegue a bom ritmo para voltar o mais depressa possível às pistas do MotoGP. E nada melhor do que socorrer-se das palavras do pugilista Muhammad Ali para esse objetivo não esmorecer. "Não contes os dias, faz com que os dias contem", é o lema do piloto espanhol, logo apoiado pelos fãs no Instagram.