Margarida Amaral Domingues 'segue' Gonçalo Ramos para Paris

A saída de Gonçalo Ramos do Benfica em direção ao PSG, implicou uma outra movimentação: a de Margarida Amaral Domingues, companheira do internacional português de 22 anos. A jovem, que tem trabalhado como estagiária de marketing da SportTV, seguiu o companheiro na jornada em direção à capital francesa, de onde já partilhou uma selfie com a Torre Eiffel em plano de fundo. "Pela primeira vez a torre Eiffel passou despercebida", comentou Ramos.



"A nossa nova casa. Tão orgulhosa de ti", escreveu ainda Margarida no Instagram.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ?α??α???α ??α?αι ??????υεs (@maguigas)