Margarida Corceiro acaba namoro com João Félix após mensagens de médica espanhola

Esta semana não tem sido fácil para Margarida Corceiro e João Félix. A relação ficou fragilizada depois de uma médica espanhola ter revelado que recebeu mensagens de cariz sexual por parte do craque português. Arancha mostrou, inclusive, que a atriz lhe pediu explicações sobre a mensagens que recebeu de Félix. Mais tarde, a médica espanhola veio esclarecer que João Félix estabeleceu contacto consigo em julho, antes de começar a namorar com Margarida Corceiro.





Depois da polémica, a atriz perdeu a confiança no namorado e colocou um ponto final na relação que mantinha com João Félix e apagou todas as fotos que tinham em conjunto. Mas João Félix continua esperançoso na reconciliação e não apagou nenhum registo com Margarida, avança o 'Vidas'