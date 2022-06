E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Margarida Corceiro assinalou no Instagram uma data especial: "Há três anos apareceu a minha primeira personagem na televisão". Tratou-se da novela ‘A Prisioneira’, da TVI. Entretanto, a namorada de João Félix, de 19 anos, já brilhou em ‘Bem Me Quer’ e ‘Quero É Viver’, todos do canal de Queluz de Baixo.