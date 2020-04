Margarida Corceiro criticada por estar com João Félix

Os arrufos de João Félix com uma psicóloga espanhola quase acabaram com o namoro com Margarida Corceiro, mas a relação entre ambos parece ter voltado a entrar nos eixos. A jovem atriz mantém-se em Madrid, na mansão do avançado do Atlético Madrid, e, mesmo sem se fotografar ao lado dele, faz questão de exibir no Instagram os luxos da casa. No entanto, entre os muitos elogios dos seus seguidores, despontam algumas críticas mordazes, como um direto "o que se faz por dinheiro!", tendo em conta a polémica ‘traição’.