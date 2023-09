Margarida Corceiro é a atriz portuguesa com mais seguidores no Instagram. Os 1,6 milhões de seguidores da atriz de 20 anos colocam-na à frente de nomes como Cristina Ferreira e Rita Pereira, ambas com 1,5 milhões de seguidores. Entre as famosas nacionais, apenas Sara Sampaio (8,6 milhões) e Dolores Aveiro (3,9 milhões) estão à frente da ex-namorada de João Félix.