Margarida Corceiro: «Estou feliz com o sucesso de João Félix e ele está feliz com o meu»

Margarida Corceiro decidiu finalmente falar sobre o fim do romance com João Félix. "Estou feliz com o sucesso dele e ele está feliz com o meu. Acabou e estamos bem", afirmou.Magui não deixou de criticar quem aproveira todas as ocasiões para opinar sobre ela. "Já passou a altura em que me deixava abalar com alguns comentários. Tive de pôr na minha cabeça que vai ser sempre assim", disse.