Com a alegada traição a João Félix com Pedro Porro ainda nas bocas do mundo, e cansada de se justificar, Margarida Corceiro resolveu contra-atacar. Novamente numa discoteca, vê-se a jovem a segredar ao ouvido do amigo José Dias, muito animada. A gozar, escreveu: "Só te faltava ser jogador da bola, José C Dias", diz, enchendo o cimo da publicação com imojis. "Mais um caso, Margarida Corceiro", acrescenta.