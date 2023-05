E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Margarida Corceiro voou esta semana para Londres em trabalho e, quem sabe, para matar saudades ao lado de João Félix. Mas primeiro, optou por uma sessão de sauna no hotel onde está hospedada para exibir nas redes sociais a ótima forma em que se encontra. As reacções elogiosas dos seguidores no Instagram não se fizeram esperar...