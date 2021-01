Margarida Corceiro sobre João Félix: «Não foi amor à primeira vista»

Apaixonada por João Félix, Margarida Corceiro usou as redes sociais para responder a uma série de perguntas dos fãs e acabou por revelar alguns segredos do namoro, que começou há cerca de dois anos. Apesar de hoje estar rendida ao craque, a atriz nega que se tenha perdido de amores por Félix na primeira vez que o viu. "É mentira que tenha sido amor à primeira vista", disse, acrescentando que acalenta o sonho de ver o namorado – que já jogou no Benfica – vestir a camisola do seu clube do coração, o Sporting. Leia o artigo completo no 'Vidas'.