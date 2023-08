Acabaram-se as férias de sonho na Quinta do Lago, Algarve, de Maria Cerqueira Gomes com o matador de touros espanhol, Cayetano Rivera. O casal que está a fazer as delícias dos leitores de ‘la prensa del corazon’ em Portugal e em Espanha passou dias de romance nas praias algarvias. Mas como o que é bom também termina, Maria já voltou ao trabalho. No sábado apresentou ‘Em Família’, na TVI, com Ruben Rua.