A filha de Pep Guardiola comentou com orgulho a soberba vitória do Manchester City sobre o Real Madrid treinado por Carlo Ancelotti. "Outra lição de mestre; génio, estou tão orgulhosa!", escreveu Maria nas redes sociais. A modelo tem visto a sua popularidade crescer a olhos, algo que se deve mais à sua beleza do que ser filha de quem é.