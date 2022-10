Chama-se Maria Guardiola, tem 21 anos, e é filha do treinador do Manchester City. Conta com 412 mil seguidores no Instagram e muitos acreditam que poderá ter uma carreira de sucesso no mundo da moda. Já foi namorada de Dele Alli mas agora os seus seguidores brincam com um possível novo romance: "Casa com o Haaland, por favor."