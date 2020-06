A filha de Simão Sabrosa, Mariana, está crescida e cada vez mais independente. A jovem, de apenas 19 anos, é dona de um corpo sensual que a levou, agora, a enveredar pela área da moda. A paixão é antiga e culminou com a sua formação em Design, que pretende continuar a explorar no futuro. Muito decidida, a filha do antigo jogador do Benfica quer apostar na sua marca, Slow Flow. "A marca é muito à base de minicoleções que faço", explicou a jovem.