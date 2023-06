Mariano Díaz nos EUA para fazer tatuagem ilegal em Espanha: LeBron James também é cliente

Mariano Díaz, avançado espanhol que termina contrato com o Real Madrid no final deste mês, esteve em Los Angeles para fazer uma tatuagem numa perna, um processo sem dor, com recurso a anestesia e que, segundo o jornal 'Marca', é ilegal em Espanha.O jogador colocou-se nas mãos de Joaquín Ganga, um famoso tatuador com 'obras' já feitas no corpo de estrelas como LeBron James, Carlos Alcaraz, Jesse Williams e Drake.Joaquín Ganga é dono do estúdio 'Ganga Tatoo' e tem como lema 'No Pain By Ganga', 'tatuagens completas num só dia sem dor'. No caso de Mariano Díaz recorreu a um anestesista e seis tatuadores para fazer o desenho na perna do jogador.Em janeiro deste ano Mariano já tinha recorrido a Joaquín Ganga para fazer uma grande tatuagem nas costas. "Sou o primeiro tatuador do Mundo a experimentar tatuagens com anestesia. Poder tatuar durante horas sem interrupções e sem dor significa que posso ser mais criativo e conseguir resultados ainda melhores", explicou o 'artista' numa entrevista ao jornal 'El Español'."É um método ilegal, por isso fazem no estrangeiro. Aqui em Espanha sabemos que há gente a fazer isto, mas é preciso ter um anestesista profissional para monotorizar o paciente e estar num centro médico. Num estúdio de tattoo não o podes fazer. É um processo delicado que requer recuperação e reanimação", explicou o tatuador Alejandro Jaramillo ao a 'El Desmarque', citado pela 'Marca'.