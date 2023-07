Mariia Arsentieva ativa

O desporto fez sempre parte da juventude de Mariia Arsentieva: karaté, aikido e até ginástica acrobática foram algumas das modalidades que experimentou até se decidir pela indústria da moda. Em boa hora o fez já que as portas foram escancaradas quando conquistou em Paris o título de Miss Europa-Asia 2021 pela Ucrânia. Também as redes sociais foram essenciais para o seu sucesso, onde ultrapassa o milhão de seguidores. "Foi das melhores coisas que me aconteceram; consegui contratos com marcas com quem ainda trabalho".