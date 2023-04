Marli Buccola cativante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Como é que se cativa os corações dos internautas? Para Marli Buccola, tudo se resume a publicações quase diárias da sua sensualidade no Instagram. E são poucos aqueles que não sentem um nervoso miudinho quando têm a oportunidade de estarem ao lado dela. Quase sempre trajada de biquíni, esta popular adepta dos Dallas Cowboys também tem uma enorme paixão pelo desporto automóvel. Não raras vezes, Marli Buccola disputa a beleza com a amiga Lindsay Brewer, piloto que corre no campeonato USF Pro 2000 pela Exclusive Autosport.