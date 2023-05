Marta Borkowska faz sucesso

Destacou-se na versão polaca do reality show ‘Love Island’ mas há anos que Marta Borkowska anima as redes sociais com a sua beleza. O estilo de vida saudável que leva deu-lhe um corpo perfeito, muito à conta das passagens diárias que faz pelo ginásio. Treinadora pessoal de ‘fitness’, deslumbra em biquíni com sessões fotográficas elaboradas que elevam o espírito dos seus seguidores. O sucesso também lhe deu protagonismo num filme polaco onde se assume como uma jovem faminta pela fama e disposta a tudo para alcançá-la… mesmo se a humildade é um dos seus principais valores.