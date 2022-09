Marta Borkowska popular

Tornar-se uma estrela no mundo do Instagram é cada vez mais difícil para milhares de beldades que tentam a sua sorte nas redes sociais. Marta Borkowska é uma das excepções, bem exemplificado pelos mais de 700 mil fãs que seguem as suas publicações. A modelo de ‘fitness’ é vista como uma das influenciadoras mais populares da Polónia, muito à conta dos retratos reveladores em que exibe toda a sua sensualidade. São imparáveis os elogios que fazem à sua figura esbelta, conseguida com muitas horas passadas no ginásio.