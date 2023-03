Martina Navratilova revela que venceu o cancro: «Estou limpa»

Martina Navratilova, antiga tenista checa, de 66 anos, revelou no programa de Piers Morgan que superou o cancro na mama e na garganta, este último diagnosticado em janeiro deste ano."Pelo que me contaram, estou limpa do cancro", explicou Navratilova, detentora de 59 títulos em torneios do Grand Slam (entre sinsulares, pares femininos e mistos), considerada uma das melhores tenistas de sempre.Navratilova foi diagnosticada em 2010 com um cancro de mama, numa fase inicial da doença, e em janeiro último foi-lhe detetado outro, na garganta: "Dei-me conta de que o gânglio no lado esquerdo estava aumentado e pensei que podia ser consequência da vacina contra o herpes que tinha apanhado na semana anterior. Mas duas semanas depois estava na mesma e fui ao médico", contou.Depois de uma biópsia o diagnóstico foi confirmado e Navratilova submeteu-se a tratamentos de quimioterapia e radioterapia durante três semanas. "Foi o mais duro que fiz na vida."A doença fê-la adiar os planos de adotar um bebé com a sua mulher, Julia Lemigova. "Entrei em pânico durante três dias porque pensei que não chegaria ao Natal. Veio-me à cabeça uma série de coisas que queria fazer...", reconheceu a antiga tenista, que agora tem motivos para voltar a sorrir.