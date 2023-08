O guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin, de 22 anos, foi contratado pelo Benfica ao Shakhtar Donetsk, numa transferência em que não passou despercebida a beleza da namorada do jogador. Maryna Halahan, também com 22 anos, partilhou uma foto do casal no Instagram e garantiu apoio total ao namorado... e às águias: "Amo-te. Estarei sempre ao teu lado a apoiar-te."