Matheus Nunes em confusão com youtuber 'Speed', avança o CM

Sonho tornado realidade: Speed finalmente conheceu Cristiano Ronaldo Sonho tornado realidade: Speed finalmente conheceu Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Matheus Nunes não foi chamado por Roberto Martínez à seleção nacional e aproveitou para se divertir com amigos e familiares no passado fim de semana. Segundo o Correio da Manhã , na noite de sábado, dia em que Portugal venceu por 3-0 a Bósnia-Herzegovina no Estádio da Luz, o jogador do Wolverhampton, de 24 anos, rumou a uma das discotecas mais conhecidas de Lisboa para uma saída noturna e até levou a mãe a um local onde também se encontrava o famoso youtuber IShowSpeed.Aquilo que seria uma noite de muita música e diversão acabou por ter vários momentos de tensão e discussão.











Speed 'doido' ao conhecer Rui Costa: «Posso ter cidadania portuguesa?» Speed 'doido' ao conhecer Rui Costa: «Posso ter cidadania portuguesa?»