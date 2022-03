E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há passagens de modelos... depois há os desfiles de Matilde Reymão. Num fim de semana de nuvens e aproveitando as folgas, a atriz da novela ‘Por Ti’ resolveu surpreender os fãs com um desfile especial caseiro. Uma passagem de modelos que deixou todos a suspirar e onde a namorada do surfista Nic Von Rupp mostra toda a sua boa forma.