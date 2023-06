E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inês Mendes da Silva, a conhecida agente de alguns dos mais famosos atores e influencers de Portugal, casou sábado, 17 de junho, com Francisco Ladeira. A agente e amiga de Cristina Ferreira escolheu um vestido com assinatura de Pureza Mello Breyner Atelier e um chapéu de plumas. A cerimónia decorreu na Quinta do Peru, em Azeitão, repleta de figuras públicas.