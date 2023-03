Mauro Icardi volta a estar envolvido em polémica: agora foi apanhado com três modelos em discoteca

Quando tudo parecia indicar que Mauro Icardi e Wanda Nara se tinham voltado a reconciliar, eis que o avançado do Galatasaray volta a estar em foco depois de ter sido visto numa discoteca de Istambul com três modelos.O jornal turco 'Kelebek' dá conta de que o internacional argentino esteve com as três mulheres, cuja identidade é desconhecida, numa sala VIP do espaço noturno.A notícia espalhou-se e a saída do jogador do local foi registada por várias câmaras. Icardi ainda tentou dar a volta ao assunto ao sair da discoteca sozinho, sendo seguido pelas três modelos pouco depois. Ainda assim, o referido jornal garante que os quatro estiveram juntos dentro do espaço noturno.