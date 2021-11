Mauro Icardi voltou a 'pecar'? Wanda Nara procura provas

Wanda Nara e Mauro Icardi ter-se-ão entendido depois da crise conjugal por que passaram no último mês, mas a jornalista do programa 'Los Ángeles de la Mañana', Yanina Latorre, que tem divulgado grande dos episódios desta 'novela', vem agora dizer que as coisas não estão totalmente serenadas.





Na génese da quezília do casal esteve uma troca de mensagens entre o avançado do PSG e a atriz argentina, Eugenia Suárez, mas a jornalista garante agora que, enquanto Wanda Nara se encontra em Milão, Mauro ter-se-á encontrado com a atriz em Paris.O avançado apagou a conta de Instagram - foi através desta rede social que teria trocado as mensagens com a atriz -, com o intuito de mostrar à mulher o seu comprometimento. "A Wanda não obrigou, foi ele que assim quis", garantiu Yanina Latorre.Mas a jornalista diz agora que Icardi e Eugenia Suárez voltaram a falar pelo 'Telegram', uma aplicação muito mais fechada. "O Mauro devia ter apagado tudo ao fim de 5 minutos de conversa, mas ou esqueceu-se de configurar uma parte ou queria que se visse."Segundo Yanina Latorre, o jogador terá pago uma viagem à atriz, bem como um hotel, com o intuito de se encontrar com ela secretamente em Paris. "A Wanda está à procura de provas", assegura.