Max Verstappen aproveitou a mensagem de ano novo que deixou aos fãs para oficializar a sua relação com a sua nova namorada, a brasileira Kelly Piquet, filha do antigo piloto Nelson Piquet.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Piquet (@kellypiquet)

"Feliz ano novo a todos! Façamos de 2021 um ano para recordar de várias maneiras. Desejo-vos todo êxito, amor e felicidade, como encontrei a minha", escreveu o piloto da Red Bull, de 23 anos, partilhando uma foto ao lado na nova namorada.Kelly Piquet, 9 anos mais velha, é filha do brasileiro Nelson Piquet, três vezes campeão do Mundo de Fórmula 1. É modelo e integra a equipa que trabalha nas redes sociais da Fórmula E, por isso tem presença assídua no paddock. Em março terminou uma relação com o piloto russo, Daniil Kvyat, com quem tem uma filha.Ela também partilhou uma foto do casal. "O amor é o que faz girar o mundo. Feliz ano novo e muito amor", escreveu Kelly.