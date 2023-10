E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já com o tricampeonato de Fórmula 1 no bolso, Max Verstappen explicou ao canal de ‘streaming’ Viaplay que não se importaria de prolongar o contrato com a Red Bull até 2029. "Até aceitaria não vencer nessa temporada, desde que o PSV Eindhoven vença a Liga dos Campeões", ironizou.