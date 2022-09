Max Verstappen tem desejo de ser pai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cada vez mais lançado para a conquista do bicampeonato de Fórmula 1, Max Verstappen explicou à ‘Gazzetta dello Sport’ como é a sua vida fora das pistas de corrida: "Adoro estar com a família, como aconteceu este verão."Companheiro de Kelly Piquet, não coloca de parte ser pai em breve: "Gosto de brincar com os filhos da minha irmã e vê-los juntos é muito terno."