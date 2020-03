Maxi López arrasa Wanda Nara por viajar com os filhos para Itália

De polémica em polémica: assim tem sido a tensa relação entre Maxi López e a sua ex-companheira, Wanda Nara, desde que a empresária o 'trocou' por Mauro Icardi, do PSG, com quem casou entretanto. López, agora a alinhar no FC Crotone, 'disparou' ao ver que Wanda Nara viajou de Paris para Itália com os três filhos que têm em comum, Valentino, Constantino e Benedict, em plena pandemia de Covid-19.





Icardi e Wanda, que moram na capital francesa, optaram por rumar à mansão que têm no Lago de Como para aí estarem em isolamento e a empresária e manequim publicou fotografias no Instagram que provocou a ira de Maxi López."Gostava de saber com que justificação rompeste a quarentena numa pandemia mundial, numa altura em que se pede a toda a gente que não saia e expões os nossos filhos a uma viagem de um país para o outro, sais, e vais para o epicentro do contágio (Lombardia), em Itália, sem te importares com as consequências? O que é que te passa pela cabeça nestes momento, quando o mais importante que tens é a saúde dos nossos filhos? Fico indignado por não tomares consciência. Se não o queres fazerpor vocês, fá-lo por eles porque hoje és mãe de cinco crianças e parece que ainda não te deste conta".