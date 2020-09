Maxi Lopez atira-se a Wanda Nara: «É uma inconsciente»

É apenas mais um capítulo na longa guerra entre Maxi Lopez e Wanda Nara. Depois de o PSG ter informado que alguns jogadores do plantel tinham testado positivo à Covid-19 - Mauro Icardi foi um dos nomes apontados - o futebolista argentino lançou duras críticas à ex-mulher.





"Estou indignado. Esta mulher [Wanda Nara] é uma inconsciente. Disse-lhe que não precisava de ir para Ibiza, que todos os que para lá viajavam voltavam infetados", disse Maxi Lopez à jornalista Karina Iavíoli, do "Los Angeles de la Mañana", referindo ainda que dois dos seus três filhos com Wanda Nara também tinham testado positivo ao novo coronavírus. "Tenho dois filhos positivos porque ela não entende."No entanto, Wanda Nara já veio desmentir essa informação publicamente. "Estamos todos bem. O meu resultado deu negativo (não tenho Covid-19), assim como as crianças", escreveu numa publicação no Instagram.