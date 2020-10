Maxi López e a conturbada relação com Wanda Nara: «Tive de aprender a lidar com muitas coisas»

Maxi López deu uma entrevista à 'TyC Sports' em que abordou a relação muito conturbada que teve com Wanda Nara, atual mulher e empresária de Mauro Icardi.





"Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mas no passado partilhei a minha vida com uma pessoa com outra exposição e tive de aprender a lidar com um montão de coisas. Tentei adaptar-me ao facto de muitos aspetos da minha vida passarem a ser públicos", contou o avançado do Sambenedettese, na Série C italiana.O jogador recorda que não apreciava toda aquela exposição mediática. "De há algum tempo para cá levo as coisas com mais calma, penso mais."Maxi López tem três filhos com Wanda Nara e o futebolista só pensa no bem-estar das crianças. "As diferenças podem ser resolvidas, não quero colocar todas as minhas energias numa luta, quero que os meus filhos cresçam da melhor maneira. E seu puder continuar a minha vida de forma tranquila, para eles será melhor."E a finalizar explicou: "Não imaginava que ia passar por tantas situações e momentos tão complicados. Mas não me arrependo porque as decisões foram minhas e tento aprender sempre com os momentos menos felizes da minha vida."