A ‘ Máxima ’ celebrou ontem em festa mais um aniversário na sede do grupo Cofina. Luís Santana e Ana Dias, administradores do grupo de comunicação social, salientaram o sucesso da publicação nos últimos 34 anos, a definir novas tendências de moda, beleza e bem-estar, e apontam ao reforço do sucesso de umas das publicações mais dinâmicas do momento.