O golo de Anthony Martial, que abriu o caminho para a vitória do Manchester United sobre o Manchester City, foi bem festejado pela luso-francesa Mélanie da Cruz. A mulher do avançado gaulês publicou, no Snapchat, uma série de vídeos em que está aos saltos a festejar o golo. Com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Mélanie da Cruz mantém-se como o principal suporte de Martial.