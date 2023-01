Melinda London sempre saudável

Divertida e muito sensual, Melinda London alegra os internautas com fotografias de cortar a respiração para quem ama a beleza feminina. Nascida na Alemanha mas a ‘sofrer’ com os calores tórridos do Dubai, a cozinha é um dos lugares prediletos para esta fanática do ‘fitness’. E, embora seja dona de uma figura escultural, o que a modelo gosta mesmo é de "comida cheia de gordura e muito pouco saudável". E, ao nível de homens, quem a quiser conquistar, terá de ter senso de humor e adorar cães!