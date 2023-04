E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ex-mulher de Kevin-Prince Boateng viajou para Miami, nos Estados Unidos, para ficar perto do atual namorado, o tenista Matteo Berrettini. A modelo italiana tem aproveitado este tempo para descansar e desfilar toda a sua beleza. De biquíni amarelo, que realça as suas curvas, deixa ver ainda as suas tatuagens nos braços, tornozelo e virilha.