Mercedes-Benz: Oceanic Lounge promove proteção dos mares

Há mais um espaço de lazer junto ao rio Tejo nas Docas de Santo Amaro, em Lisboa.

Holger Marquardt, diretor executivo da Mercedes-Benz Portugal, inaugurou ontem o Oceanic Lounge, um espaço de debate de ideias e experiências ligadas à proteção e preservação dos oceanos. O objetivo passa por criar uma consciência global da importância da mudança dos comportamentos na proteção dos mares e, sobretudo, dos ecossistemas marinhos. O espaço irá colaborar com vários parceiros e entidades, com particular destaque para o Oceanário de Lisboa, em ações de formação ambiental, recolhas de lixo no mar e nas praias, e estudos de fauna marinha.

O novo Mercedes-Benz Oceanic Lounge junta-se ao Mercedes-EQ Lounge, inaugurado o ano passado na Nazaré. Os dois espaços inserem-se no plano ‘Ambition 2039’, que visa a neutralidade carbónica da marca alemã.