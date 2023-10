Messi aposta em empresa de aluguer de catamarãs de luxo

Apesar de ainda continuar a brilhar dentro dos relvados, Leo Messi, à semelhança de muitos outros jogadores, tem feito vários investimentos com vista ao futuro após o fim da carreira futebolística, sendo inclusive dono de uma rede de hotéis, a MIM Hotels (Majestic i Messi Hotels). Desta vez, segundo o jornal 'La Vanguardia', o craque argentino vai apostar num novo projeto: a MIM Ocean, uma empresa de aluguer de catamarãs de luxo.Segundo a publicação, o projeto vai ser apresentado esta semana, em Barcelona, durante o International Boat Show, que decorre entre os dias 11 a 15.Numa fase inicial, a MIM Ocean, com a ajuda da Med Cat Yachts, uma empresa com sede em Port Ginesta, a sul de Barcelona, vai arrancar com três catamarãs. As duas primeiras unidades da frota deste têm capacidade para entre 10 e 11 hóspedes em quatro cabines duplas e uma tripla. A terceira unidade já foi configurada com apenas quatro quartos duplos.