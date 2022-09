Messi compra mansão por 11 milhões que vira pesadelo: pode ser forçado a fazer demolições

Lionel Messi comprou uma mansão em Ibiza, num terreno com 16 mil metros quadrados, por 11 milhões de euros, mas a verdade é que o avançado argentino do PSG só tem tido dores de cabeça com a casa.Não é segredo para ninguém que Messi e Antonella têm particular carinho pela ilha balear, onde passam frequentemente férias, por isso o craque nem hesitou na compra da mansão, dotada de um grande jardim, piscina com quase 100 metros quadrados e de todos os luxos compatíveis com uma habitação deste género.O problema, segundo revela o canal 'Telecinco', é que a casa não tem licença de habitação. Os anteriores donos decidiram fazer obras na garagem sem obter para o efeito as necessárias licenças junto das autoridades locais. Construíram dois quartos que agora não permitem ao argentino legalizar a habitação.Para já Messi decidiu entregar o caso aos advogados, que iniciaram os trâmites necessários para tentar retificar a situação. Mas a solução mais provável poderá passar pela demolição dos dois quartos construídos, algo que o jogador queria evitar.