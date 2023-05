Lionel Messi voltou a lançar a polémica no PSG, ao trocar no domingo a entrega de prémios da Ligue 1 pelo concerto dos Coldplay em Barcelona. O craque argentino e Antonella Roccuzzo não passaram despercebidos no pavilhão e, no final do concerto posaram ao lado dos artistas. As críticas dos adeptos do campeão francês não se fizeram esperar.