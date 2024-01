Messi vai jantar fora com amigos e paga 920 euros por um bife... que divide com a mulher

Daquela velha expressão “4 é par.” e no estilo.



Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Luis Suarez e Sofia Balbi são visto no Papi Steak (Miami) ontem a noite.pic.twitter.com/yJZb7LaIvN — ? (@antonelainfo) January 21, 2024

Lionel Messi está a aproveitar bem a vida em Miami e no fim de semana foi jantar fora na companhia de amigos e uma conhecida atriz de Hollywood.Segundo a imprensa internacional, o argentino do Inter Miami foi ao luxuoso 'Papi Steak' com a mulher, Antonela Rocuzzo, e os amigos Luis Suárez e Jordi Alba, acompanhados pelas respetivas companheiras. Com o grupo esteve também a atriz colombiana Sofia Vergara, de 51 anos, que até partilhou uma foto nas redes sociais.A saída do craque e dos amigos em Miami foi amplamente noticiada. Na Argentina contam-se todos os detalhes do restaurante; já o site TMZ revela que os convivas não olharam a gastos e que Messi pagou mil dólares (cerca de 920 euros) por um bife, que partilhou com Antonela.O craque argentino tem agora no Inter Miami a companhia de amigos que com ele fizeram história no Barcelona. Depois de Jordi Alba e Sergio Busquets, Luis Suárez também assinou pelo clube de David Beckham.