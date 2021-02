«Metes-me nojo»: namorada de Kyrgios revela conversa entre ambos nas redes sociais

Não é só dentro dos courts que a vida corre mal a Nick Kyrgios. Depois da eliminação prematura na 3.ª ronda do Open da Austrália, diante de Dominic Thiem, o tenista australiano voltou a protagonizar uma polémica amorosa e a sua relação com Chiara Passari parece ter chegado ao fim (de vez).





Foi Chiara quem deu a entender que algo de errado se passava, quando publicou nas stories do seu perfil (privado) no Instagram uma alegada transcrição de uma conversa entre ela e Kyrgios, que terminou de forma abruta com ofensas do tenista à namorada.Kyrgios: "Hahaha, está um gajo aí. Muito bom. Metes-me nojo... ahah. Aproveita a tua vida.'Chiara: "Acabaste de me dizer tudo sem sequer saberes seja o que for hahahaha'Kyrgios: "O quê? Haha"Chiara: "Peço desculpa por te odiares."Kyrgios: "Boa sorte. Fica em Canberra o resto da tua vida, sua merdas... hahahahaha'