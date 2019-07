Michelle Brito agora também vende casas

Michelle Larcher de Brito, de 26 anos, é uma das estrelas da exposição sobre a história do ténis português que está aberta por estes dias no Museu do Desporto, em Lisboa, mas parece cada vez mais longe de voltar a brilhar dentro dos courts, onde continua a ser a maior referência da história do ténis feminino nacional.

Sem jogar desde inícios de 2018, a antiga top 100 WTA tem procurado seguir com a sua vida longe dos courts e as apostas têm sido muitas... e diversas: começou por um hotel para animais (uma das suas grandes paixões), passou por aulas de ténis particulares em vários clubes da Florida e a aposta agora parece ser o ramo... imobiliário.

A lisboeta, que vive na Florida desde os 9 anos com a família, tem mesmo um site na internet onde é possível contactá-la no sentido de arrendar ou comprar pequenas casas de férias, mas também grandes propriedades avaliadas em milhões de euros.

Michelle Brito, que aos 16 anos, em 2009, se tornou na primeira portuguesa da história a entrar no top 100 WTA (e continua a ser a única), tem no seu historial triunfos sobre grandes campeãs, como Maria Sharapova, Ana Ivanovic ou Svetlana Kuznetsova, mas nunca conseguiu cumprir o estatuto de menina prodígio.