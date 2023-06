E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No Dia da Criança, Miguel Oliveira foi recebido em êxtase por 200 petizes na Escola Básica Marco Cabaço, onde estudou. Na Charneca de Caparica, o ás português da Aprilia distribuiu sorrisos e autógrafos, com muitos brindes à mistura. E, para sua grande surpresa, foi presenteado com um vídeo da antiga professora, que não pôde estar presente.